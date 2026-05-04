Dwie nastolatki na jednej hulajnodze kontra osobówka Data publikacji 04.05.2026 Powrót Drukuj Niestety mimo naszych apeli o zachowanie bezpieczeństwa podczas przejażdżek na hulajnogach wciąż dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem ich użytkowników. Tym razem dwie nastolatki poruszające się jedną hulajnogą elektryczną uderzyły w nadjeżdżający samochód osobowy. Pomimo, że zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, co uwieczniła kamera monitoringu, na szczęście nic poważnego im się nie stało. Przypominamy, że hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu tylko jednej osoby - przewożenie pasażerów jest zabronione!

W piątek przed godziną 20.00 do łukowskiej Komendy Policji przyjechał 25-latek z gminy Krzywda i poinformował o zdarzeniu drogowym, którego był uczestnikiem. Z jego relacji wynikało, że kierując Oplem zderzył się z dwiema nastolatkami jadącymi jedną hulajnogą elektryczną. Mama jednej z nich „podpisała oświadczenie” i zobowiązała się do pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzeń auta.

Mimo deklaracji kobiety 25-latek uznał, że należy jednak o zdarzeniu powiadomić policjantów. Wyjaśniający okoliczności zdarzenia mundurowi ustalili, że kierująca hulajnogą elektryczną 14-letnia łukowianka, przewoziła jako pasażerkę 15-letnią koleżankę. Gdy przejeżdżały przez przejazd dla rowerzystów ul. 11 Listopada, uderzyły w bok jadącego Opla, po czym upadły na jezdnię. W wyniku tego zdarzenia 14-latka doznała niegroźnych zadrapań, natomiast jej starsza koleżanka „wyszła z kolizji bez szwanku”.

Teraz prowadzący postępowanie przesłuchają świadków tego zdarzenia, ustalą jaki był jego przebieg i co było jego przyczyną.

Zdarzenie z udziałem nastolatek na hulajnodze zarejestrowała kamera monitoringu. Nagranie publikujemy ku przestrodze by pokazać, że niefrasobliwość na drodze może doprowadzić do tragedii.

Hulajnoga elektryczna to często szybki i sprawny sposób poruszania się po ulicach. Jednak musimy pamiętać, że korzystając z tych urządzeń musimy przestrzegać przepisów. Kierujący e-hulajnogami są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, tym bardziej powinni dbać o swoje bezpieczeństwo. Ich zachowanie na drodze ma też znaczący wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych, dla których potrącenie przez rozpędzoną hulajnogę może skończyć się dotkliwymi obrażeniami.

asp. szt. Marcin Józwik