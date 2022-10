Potrzebna pomoc dla 8-letniego Wojtusia, synka łukowskiej policjantki Powrót Generuj PDF Drukuj Wojtuś – synek łukowskiej policjantki potrzebuje pomocy. Cztery lata temu chłopiec przeszedł trudną walkę o życie na oddziale onkologicznym i wtedy zwyciężył. Dzisiaj 8-latek ponownie musi toczyć wojnę, bo na jego drodze znów stanął najgorszy wróg: nowotwór. Nadzieją na życie i zdrowie chłopca jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych szczepionka. Jej koszt jest ogromny. Łukowscy mundurowi proszą by pomóc koleżance.

Wojtuś, kochany synek łukowskiej policjantki, to największy wojownik na świecie. Już w wieku 4 lat przeszedł trudną walkę o życie na oddziale onkologicznym w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Zwyciężył. Jednak radość rodziców nie trwała długo. Dzisiaj8-letni chłopiec, ponownie musi toczyć wojnę, bo na jego drodze znów stanął najgorszy wróg: nowotwór. Przeciwnikiem Wojtusia jest neuroblastoma, złośliwy nowotwór współczulnego układu nerwowego, zabójca dzieci.

Obecnie po wielu operacjach i zabiegach Wojtuś ma podawaną intensywną chemioterapię, która powoduje bardzo liczne powikłania. Konieczne jest przetaczanie krwi, płytek krwi, podawanie kroplówek. Bez tego jego organizm nie może już funkcjonować. To dla niego policjanci łukowskiej komendy uczestniczyli we wrześniu w akcji krwiodawstwa zorganizowanej przez Klub HDK „ Ostoja” w Łukowie.

Przed Wojtusiem jeszcze długa walka: kolejna operacja, mega chemia, radioterapia i immunoterapia. Rodzice chłopca robią wszystko, żeby ulżyć jego cierpieniu, uwolnić go od tego śmiertelnego zagrożenia, jakim jest neuroblastoma. Po zakończonym leczeniu w Polsce jest jeszcze możliwość otrzymania nowoczesnej szczepionki chroniącej dzieci przed wznową. Ta dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych szczepionka to nadzieja na życie i zdrowie 8-latka. Niestety jej koszt jest ogromny. Chcemy pomóc naszej koleżance.

Jak pomóc?

Wejdź na stronę: https://www.siepomaga.pl/wojtus-jonczyk i wpłać dowolną kwotę. Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji, aby prośba rodziców dotarła do jak najszerszej liczby chętnych do pomocy.

Celem zbiórki jest zakup szczepionki i leczenie w Stanach Zjednoczonych.

Razem z naszą koleżanką wierzymy, że wokół są ludzie o dobrym sercu, którzy podzielą troskę o życie bezbronnego 8-latka. Każda ofiarowana złotówka będzie dla rodziców Wojtusia promieniem miłości i dobroci, który ocali życie ich ukochanego dziecka. Nie zostawiajmy ich samych, pomóżmy uratować Wojtusia!